Аудиокниги
слушать онлайн
Топ фантастических книг которые нужно прочитать:

AudioKnigi-Online » Фантастика

Слушать фантастику

Академиум
Андрей Стоев
Стоев Андрей - Академиум
День горящей брони
Макс Глебов
Глебов Макс - День горящей брони
Княжий человек
Мазин Александр, Павел Мамонтов
Мазин Александр; Мамонтов Павел - Княжий человек
Вторжение: Галактика онлайн. Активация
Павел Коршунов
Коршунов Павел - Галактика онлайн. Активация
Прекрасная дикарка
Филип Пулман
Пулман Филип - Прекрасная дикарка
Эндимион
Дэн Симмонс
Дэн Симмонс - Эндимион
Гость из бездны
Георгий Мартынов
Мартынов Георгий - Гость из бездны
Рабин Гут
Алексей Лютый
Лютый Алексей - Рабин Гут
Возвращение Аналитика
Александр Сметанников
Сметанников Александр - Возвращение Аналитика
Мятежник
Роман Прокофьев
Прокофьев Роман - Мятежник
Контракт. Брак не предлагать
Екатерина Каблукова
Каблукова Екатерина - Контракт. Брак не предлагать
Мой любимый зверь
Ольга Гусейнова
Гусейнова Ольга - Мой любимый зверь
Падение Гипериона
Дэн Симмонс
Дэн Симмонс - Падение Гипериона
Перерождение
Джастин Кронин
Кронин Джастин - Перерождение
Обережник
Мазин Александр, Павел Мамонтов
Мазин Александр; Мамонтов Павел - Обережник
Доктор. Книга 1
Семён Афанасьев
Афанасьев Семён - Доктор. Книга 1
Цветы для Элджернона
Дэниел Киз
Киз Дэниел - Цветы для Элджернона
Проект «Надежда». Книга 1
Александр Седых
Седых Александр - Проект «Надежда». Книга 1
Эллинский секрет
Иван Ефремов
Ефремов Иван - Эллинский секрет
Стример
Оскар Рай
Рай Оскар - Стример
Чудо хождения по водам
Анатолий Курчаткин
Курчаткин Анатолий - Чудо хождения по водам
Встречи на «Красном смещении»
Джон Стиц
Стиц Джон - Встречи на «Красном смещении»
Кризис
Джеймс Прескотт
Прескотт Джеймс - Кризис
Око мира
Роберт Джордан
Джордан Роберт - Око мира
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 128

Лучшие аудиокниги Фантастика

Уникальная возможность получить удовольствие от прослушивания их онлайн, не отрываясь от поставленных задач. Они приковывают Ваше внимание динамичным сюжетом, необычными изобретениями и оригинальными персонажами. Самая большая коллекция аудиокниг жанра фантастика переведена и озвучена настоящими мастерами слова для Вас бесплатно на нашем сайте.

Это чарующий мир, где возможно все: сверх способности, перемещения во времени, межгалактические войны с роботами, мутантами или другими ужасными существами... Этот увлекательный, немного страшный и в тоже время и удивительный жанр придуманный автором произведения, побуждает задуматься о том, какие безграничные возможности открыты перед нами. Стоит заметить, что многие придуманные писателями вещи уже перешли в ряд привычных.

Слушать фантастику – это самый простой из существующих способ отдохнуть душой и телом от наскучившей реальности. Все, что Вам нужно – найти хорошее произведение чтобы послушать онлайн и оторваться от рутины, целиком погрузившись в иной мир.

Благодаря безграничной фантазии писателей, абсолютно каждый из Вас может найти и скачать торрентом любую книгу в коллекции данного жанра. Лучшая в мире научная фантастика на любой вкус бесплатно!

ПравообладателямОтветы на вопросы
Все материалы представлены только для ознакомления, тут можно скачать аудиокнигу или прослушать ее бесплатно.
Почта для связи: admin@aknigionline.ru